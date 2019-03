Milhão e meio de euros recolhidos são insuficientes para ajudar Moçambique, diz CVP

Foto: Zohra Bensemra - Reuters

Por isso Francisco George continua a apelar à ajuda a este povo, em que as verbas vão servir para campanhas de alimentação, vacinação e reconstrução de infraestruturas essenciais, como os hospitais.



Este domingo parte mais um voo de Lisboa para a cidade da Beira, financiado pelo grupo Jerónimo Martins, que levará conjuntos de pratos, roupa, fraldas, entre outros artigos destinados, sobretudo, a grávidas e bebés e crianças.



Esta manhã chega a Lisboa a Força de Reação Imediata que esteve em Moçambique, a cumprir uma missão militar de emergência, depois da passagem do ciclone IDAI.



A chegada está prevista para as 10 da manhã. Os militares vão ser recebidos pela secretária de Estado da Defesa, Ana Santos Pinto.



O último balanço das autoridades moçambicanas dá conta de quinhentos e um mortos, na sequência do ciclone IDAI.



A saúde pública é, agora, a prioridade para evitar a propagação de doenças e de epidemias.