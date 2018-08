Milhares contra e a favor de Ortega nas ruas da Nicarágua

Os manifestantes contra o Governo do Presidente Daniel Ortega exigiram justiça para aqueles que morreram na violência que assolou o país da América Central desde abril.



Os ativistas estimam em cerca de 300 o número de mortos. Também pedem que o Governo renuncie e convoque eleições antecipadas para facilitar as divisões.



Os que apoiam Ortega desfilaram com cartazes a apelar à paz no país e prometeram estar para sempre com o Presidente.