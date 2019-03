Milhares de argelinos contra quinto mandato de Bouteflika

Graça Andrade Ramos - RTP01 Mar, 2019, 17:01 / atualizado em 01 Mar, 2019, 17:51 | Mundo

A incerteza quanto à candidatura de Bouteflika foi desfeita no passado dia 10 de fevereiro e tem desencadeado os maiores protestos desde há 20 anos na Argélia, visando, de forma inédita, o Presidente diretamente.Abdelaziz Bouteflika está no poder desde 1999 e sofre as consequências de um AVC - acidente vascular cerebral - ocorrido em 2013. Desde então aparece raramente e nunca mais se dirigiu à nação.



A mobilização, superior à da semana passada em Argel, deu-se a menos de três dias do prazo para os apoiantes do campo presidencial apresentarem a candidatura de Bouteflika perante o Conselho Constitucional.



Estão a decorrer outros protestos em Orão e em Constatino, as segunda e terceira cidades da Argélia, assim como em Blida, no sul, Tizi-Ouzou, Béjaïa e Annava (leste), Bouira, Sétif e Batna (sudeste), Tiaret e Sidi Bel Abbès (sudoeste).



O Chefe de Estado está hospitalizado desde domingo em Genebra, oficialmente para "exames médicos periódicos" e sem data prevista de regresso ao país.



Em Argel, a marcha de protesto está a ser vigiada por forças policiais que, de acordo com jornalistas no local, parecem submergidas pela multidão. Fontes da segurança falam em "várias dezenas de milhares de pessoas" nas ruas da capital argelina mas os números são incertos.

"Não vamos parar"

A multidão, descrita como "impressionante" e "incontável" por várias testemunhas, tem aumentado a cada hora, alimentada por cortejos oriundos de vários bairros da capital, que obrigaram os cordões de polícia colocados ao longo do caminho, a afastar-se e a ceder o passo.





Alguns jatos de gás lacrimogéneo lançados contra a multidão mostraram-se ineficazes, com os manifestantes a responder "pacíficos, pacíficos" aos ataques das forças da ordem. "O povo quer a queda do regime", "não ao quinto mandato" e "não vamos parar", são as principais palavras do protesto.



Deux cortèges se sont rejoints. La rue Didouche Mourad est noire de monde. La place Audin aussi. Pour l’instant, c’est statique. On ne sait pas vraiment dans quel sens ça va aller. Du coté de la Grande Poste, la police bloque l’accès à la rue Hassiba#Alger #Algérie pic.twitter.com/3srCmqlG5v — Zahra Rahmouni (@ZahraaRhm) 1 de março de 2019

Contenção policial

Les policiers veulent encercler les manifestants mais c’est plutôt l’inverse qui se passe. Un policier me demande de ranger le téléphone#Alger pic.twitter.com/AL8W4s43Ld — Zahra Rahmouni (@ZahraaRhm) 1 de março de 2019

As manifestações têm-se sucedido toda a semana, com advogados, cidadãos, estudantes e jornalistas a protestar à vez. Quinta-feira, uma dezena de jornalistas argelinos foram detidos durante várias horas após terem participado ativamente num protesto "contra a censura", quando cobriam a contestação.







A diáspora argelina também se tem manifestado contra um quinto mandato de Bouteflika, nomeadamente em Paris, França.



"Poder assassino", foi outro grito a sair de milhares de gargantas, de homens e de mulheres de todas as idades, reunidos no centro de Argel agitando bandeiras argelinas, perto da Praça do Correio-Mor, um dos lugares icónicos da cidade. Todas as marchas estão a convergir para ali.Uma parte dessa manifestação encaminhou-se já para o Palácio do Governo, onde se encontram os gabinetes do primeiro-ministro Ahmed Ouyahia, gritando "o povo não quer Bouteflika!". Uma jornalista da Agência France Presse refere que, na praça frente ao Palácio Governamental, a polícia instalou um canhão de água e tem disparado múltiplas granadas de gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.Outro grupo de manifestantes está em marcha entretanto para a presidência, reporta outro jornalista da AFP.Até agora e apesar da proibição de manifestações em Argel em vigor desde 2001, não há incidentes violentos a registar.As forças da ordem estão a mostrar contenção, uma reação a analisar, sobretudo quando o poder da Presidência já disse que não tenciona ceder perante "a rua".A candidatura de Bouteflika será entregue dia 3 de março, anunciou o seu diretor de campanha, Abdelmalek Sellal. "Ninguém tem o direito de impedir um cidadão argelino de se candidatar. É um direito constitucional", justificou.Um outro membro do campo presidencial, Ahmed Ouyahia, agitou o espectro da "década negra" da sangrenta guerra civil argelina (1992-2002) e do caos na Síria. A multidão respondeu-lhe esta sexta-feira, cantando em massa: "Ouyahia, a Argélia não é a Siria".