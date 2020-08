Milhares de bielorrussos saem às ruas a desafiar as ordens de Lukashenko

Lukashenko ordenou ainda o reforço do controlo das fronteiras para evitar a entrada de tropas e armas no país.



Decisões que surgem depois do Conselho Europeu, tal como esperado, ter decidido aplicar sanções aos responsáveis do que diz ser uma "fraude eleitoral" na Bielorrússia.



Lukashenko está no poder há 26 anos. Afirma ter ganhado as eleições com 80% dos votos. À principal opositora política, que se refugiou entretanto na Lituânia, foram atribuídos apenas 10% dos votos.