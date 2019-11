Milhares de camponeses indígenas em vigília exigem renúncia da PR Añez

"Somos povos originários. Não estamos de acordo com essa Presidente porque ela discrimina os setores camponeses e porque ela não é uma Presidente legal. É uma Presidente autoproclamada. Por isso, ficaremos aqui até que essa Presidente renuncie", explica à Lusa Leonardo Mendieta Choque, de 46 anos, um dos líderes da comunidade de Saphaqui, província de Loayza, a 85 quilómetros a sudeste da capital, La Paz.

Como exemplos de discriminação do atual governo de transição, que completa hoje uma semana, Leonardo Mendieta cita a repressão policial que já provocou 10 mortos, centenas de feridos e a bandeira Wiphala em segundo plano.

A bandeira é o símbolo dos povos indígenas concentrados no leste do país, à qual reconhecem mais do que a própria bandeira da Bolívia.

"Nós, camponeses, sempre estaremos de pé até que ela [Jeanine Añez] renuncie", avisa.

Homens, mulheres e crianças indígenas usam papelão como camas improvisadas sobre o asfalto. Distribuem-se ao longo de dez quarteirões pelas ruas que circundam o Palácio Quemado, sede do Governo. Diversas barricadas montadas pela polícia impedem que qualquer cidadão se aproxime do poder político.

Da mesma comunidade de Saphaqui, Carmen Quintos, de 42 anos, levanta a bandeira Wiphala em representação da Bolívia indígena que perdeu poder com a renúncia de Evo Morales da Presidência há nove dias.

"O nosso objetivo é a renúncia da senhora (Jeanine) Áñez. Não vamos permitir tantos atropelos por parte desses polícias e militares que estão a matar as pessoas pobres. Estão a fazer com que nos enfrentemos entre nós", denuncia.

Para Cármen Quintos, a Presidente Áñez é a autoproclamada de um golpe que teve a liderança do candidato Carlos Mesa e do líder cívico Luis Fernando Camacho.

"Ficaremos aqui em vigília até que essa senhora golpista renuncie", indica.

Lucy Joaquina, de 46 anos, é de El Alto, a segunda cidade mais povoada da Bolívia e que, juntamente com La Paz e Cochabamba, concentra os protestos contra o atual governo.

"Quem elegeu essa Jeanine Áñez? Ninguém. Foi um golpe de Estado. Para mim, ela não é Presidente. Não representa a verdadeira Bolívia", critica Lucy Joaquina para quem, além da vigília, outras modalidades de pressão vão continuar.

"Não vamos deixar os alimentos passarem até que essa Jeanine renuncie", afirma, em referência aos bloqueios em El Alto que impedem a chegada de alimentos e combustíveis a La Paz.

"Queremos pacificar o país, mas, sem a volta de Evo Morales para terminar o seu mandato, não haverá paz", adverte.

De repente, centenas de pessoas começam a correr em meio ao fumo de gás lacrimogéneo. Sem motivo aparente, dezenas de bombas são disparadas contra os manifestantes que abandonam, às pressas, as camas improvisadas.

A primeira noite de vigília foi reprimida, mas os manifestantes prometem voltar.

Hoje, os legisladores do Movimento Ao Socialismo (MAS), partido de Evo Morales que ocupa 2/3 dos lugares do parlamento, pretendiam rejeitar a renúncia do ex-Presidente, abrindo um conflito jurídico sobre a validade de dois presidentes.

Pretendiam também travar a convocação de novas eleições gerais. A sessão acabou suspensa.

A presidente da Assembleia Legislativa, Mónica Eva, do MAS, anunciou a suspensão para "gerar um ambiente propício para o diálogo e para a pacificação do país". E o presidente da Câmara de Deputados, Sergio Choque, também do MAS, disse que "a população não está interessada se Evo Morales é ou não Presidente".

"As pessoas querem novas eleições. Procuraremos essa saída para que depois não nos acusem de nos aproveitarmos dos dois terços", defendeu Sérgio Choque.