Milhares de civis conseguiram fugir de Sumy

Mais de 5.000 pessoas foram retiradas até agora de Sumy, localizada a 350 quilómetros a nordeste de Kiev, disseram as autoridades ucranianas, citadas pelos "media" locais.

As autoridades ucranianas tinham anunciado o estabelecimento de um corredor humanitário na terça-feira de manhã para retirar civis de Sumy, uma cidade de mais de 250.000 habitantes situada perto da fronteira russa e palco de violentos combates durante vários dias.

A abertura de corredores humanitários, contudo, não impediu o exército de bombardear a pequena cidade de Malyn, na região de Jitomir, a oeste de Kiev, na terça-feira à noite, onde cinco pessoas, incluindo dois bebés nascidos no ano passado, morreram depois de sete casas terem sido destruídas.

As evacuações continuavam também na região de Kiev, apesar dos tiroteios nos corredores humanitários, indicou o chefe da administração local, Oleksiy Kouleba.

Kiev e os seus três milhões de habitantes estão isolados do resto do país por três lados: os combates assolam os subúrbios do norte e oeste, e as estradas para leste estão bloqueadas por tanques e campos de minas.