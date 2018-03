Milhares de civis fogem de Ghouta Oriental

Inês Geraldo - RTP15 Mar, 2018, 17:48 | Mundo

Milhares de sírios estão a fugir da região de Hammouriyé, depois de nas últimas horas ter havido uma intensificação dos ataques das forças do Governo de Bashar Al-Assad na zona. Deslocam-se em direção a territórios dominados pelas forças governamentais, especialmente nos arredores de Damasco. É a primeira grande movimentação de civis nesta região desde há um mês, quando teve início a ofensiva das tropas governamentais.





Além de Hammouriyé, a região de Afrin viu também partirem mais de 30 mil pessoas, na sequência de bombardeamentos turcos contra os curdos.



A pé ou de carro, são milhares as pessoas que fogem de Ghouta, com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos - estrutura com sede em Londres - a estimar que o número de deslocados venha a atingir, nos próximos dias, os 13 mil.



As forças de Assad, apoiadas pela aviação russa, já terão conquistado mais de 70 por cento de Ghouta Oriental. Os rebeldes ocupam posições em três porções do subúrbio. No território tomado pelo exército sírio foi aberto um corredor humanitário para facilitar a saída dos civis.



A guerra na Síria eclodiu há precisamente sete anos - a 15 de março de 2011. Começou com a repressão governamental de manifestações pró-reformas democráticas no país e já causou mais de 350 mil vítimas mortais.



O Observatório Sírio para os Direitos Humanos acredita que já tenham morrido em Ghouta Oriental mais de 1200 civis, entre os quais 250 crianças. Perto de cinco mil pessoas ficaram feridas.