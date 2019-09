Milhares de fiéis assistem a missa papal antes da partida de Moçambique

Foto: Yara Nardi - Reuters

A assistir, mesmo com chuva e frio, estão milhares de moçambicanos que fizeram questão de acompanhar a cerimónia, que se realiza no estádio do Zimpeto, em Maputo, como nos relata o enviado especial da Antena 1, Joaquim Reis.





O Papa Francisco pediu que se amem os inimigos, sem lhes responder com violência, numa homília em que fez alusão à situação de violência armada em Cabo Delgado.







"Vós tendes direito à paz", acrescentou, num Estádio do Zimpeto lotado, apesar da chuva.



Desde que chegou ao país, na quarta-feira, o Papa Francisco tem saudado os esforços de paz em Moçambique, apelando à atenção dos dirigentes e população moçambicana para a sua manutenção.



A homília foi um dos pontos centrais da missa campal com que o Papa Francisco encerrou a passagem por Moçambique, continuando o seu périplo em Madagáscar, para onde parte hoje, continuando na segunda-feira rumo às ilhas Maurícias.