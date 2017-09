Milhares de franceses nas ruas contra reforma laboral

Jorge Almeida - RTP12 Set, 2017, 16:53 / atualizado em 12 Set, 2017, 17:47 | Mundo

É a primeira grande contestação social desde que Emmanuel Macron foi eleito presidente da República francesa há quatro meses.



Os franceses cumprem hoje um dia de greve nacional contra a reforma do código do trabalho, que está afetar todos os serviços do país.



A correspondente da RTP em Paris, Rosário Salgueiro, explica-nos o que está em causa nesta reforma, que deverá ser aprovada na Assembleia Nacional no final de setembro.



Dezenas de milhares de manifestantes protestam em Paris, onde houve alguns confrontos com a polícia.O conflito sobre a reforma do código do trabalho, entre os sindicatos e o governo, já se arrasta desde a presidência de François Hollande.Inúmeros locais turísticos estão encerrados devido à greve nacional, inclusive a Torre Eiffel.