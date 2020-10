Milhares de iraquianos nas ruas no primeiro aniversário da "Revolução de Outubro"

Esta nova mobilização abre todas as possibilidades num país onde a ira dos jovens foi reprimida com sangue em 2019, com cerca de 600 manifestantes mortos, 30 mil feridos e centenas de detenções, adianta a agência AFP.

A repressão das forças de segurança foi acompanhada por uma campanha de assassínios e de sequestros de figuras da revolta liderada, segundo a ONU, por "milícias".

Em antecipação aos desfiles, os militares colocaram pontos de controlo nas estradas que cruzam o centro de Bagdad, impedindo qualquer veículo de se aproximar da Praça Tahrir e das pontes que conduzem à Zona Verde, uma área muito segura onde se situam o Parlamento e o Governo iraquianos, bem como as principais embaixadas estrangeiras, incluindo a dos Estados Unidos.

As barreiras da polícia antimotim bloquearam o acesso aos manifestantes que agitavam bandeiras iraquianas.

Ali Ghazi, que se manifestava em Nasiriya (sul), um reduto de todas as revoltas no Iraque, disse à AFP que quis marcar a presença no protesto "para reiterar" o objetivo que querem atingir: "construir um novo Iraque".

Em outubro de 2019, juntamente com outros manifestantes, já apelava a uma renovação total do sistema político, ao fim da corrupção endémica e ao emprego e serviços para todos.

Este ano, o primeiro-ministro Mustafa al-Kazimi, nomeado em abril para tentar tirar o país da estagnação, disse repetidamente que ordenou às forças de segurança que não usassem armas ou força letal.