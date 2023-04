Milhares de israelitas manifestam-se em apoio à reforma de Netanyahu

Após 16 semanas de protestos contra o projeto, o dia de hoje assinalou uma rara mobilização e um apoio massivo ao polémico plano.

Milhares de israelitas, também empunhando a bandeira nacional azul e branca, entoaram palavras de ordem de apoio ao plano judicial, que Netanyahu decidiu suspender em março após fortes protestos antigovernamentais, promovidos pelos setores laicos e liberais e que ameaçaram inclusive paralisar a economia e cindir as fileiras militares.

A direita e extrema-direita israelitas têm aumentado as suas exigências para que a coligação ultraortodoxa no poder liderada por Netanyahu cumpra as suas promessas. Os `media` israelitas calcularam que 80.000 pessoas se concentraram hoje em Jerusalém, muitas provenientes de diversos pontos do país.

Os defensores desta lei indicam ser necessário restringir um sistema de juízes que não são eleitos e com uma tendência demasiado intervencionista nas questões políticas. A coligação das direitas e dos seus aliados religiosos, que assumiu o poder no final de 2022, possui uma maioria de 64 deputados num Parlamento (Knesset) com 120 lugares.

Já os opositores da lei contestam uma captura do poder que irá enfraquecer o sistema de controlos e uma concentração da autoridade nas mãos do primeiro-ministro e dos seus aliados extremistas.