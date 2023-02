Milhares de israelitas na rua contra reforma judicial de Bibi Netanyahu

Nesta segunda-feira, mais uma vez milhares de israelitas se manifestaram para contestar a reforma judicial promovida pelo executivo de Benjamin Netanyahu. Em Jerusalém, às portas do Knesset, o parlamento, as vozes elevaram-se contra o projeto de lei que confere ao governo o poder de nomear juízes do Supremo israelita.