Milhares de israelitas protestam em Telavive contra Netanyahu

Outras manifestações aconteceram, também na tarde de sábado, nas proximidades da casa de Netanyahu, em Jerusalém, assim como nas cidades de Haifa (norte), Herzliya (oeste) e Beersheba (sul).

De acordo com o jornal `Haaretz`, os protestos exigiram um acordo com o Hamas para uma troca imediata de prisioneiros palestinianos detidos nas prisões israelitas pelos reféns raptados pelo grupo islamita em outubro de 2023.

Os manifestantes também foram acusaram as Forças de Defesa de Israel de cometerem genocídio na Faixa de Gaza.

As autoridades policiais intervieram durante o protesto em Jerusalém e dispersaram a multidão que se tinha reunido junto à casa de Netanyahu, alegando que a manifestação era ilegal.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, 75 anos, vai hoje ser submetido a uma cirurgia à próstata, informou no sábado o seu gabinete, em plena guerra entre o seu país e o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

Netanyahu foi submetido a um exame no Hospital Hadassah, em Jerusalém, na quarta-feira, "onde foi diagnosticado com uma infeção do trato urinário devido a hipertrofia benigna da próstata", segundo um comunicado do gabinete do líder israelita.

"O primeiro-ministro será, por isso, submetido à remoção da próstata amanhã [domingo]", acrescenta o texto.

O chefe do Governo de Israel já tinha sido operado a uma hérnia em março e submetido a outra operação em julho de 2023 para implantação de um `pacemaker`.

Benjamin Netanyahu enfrenta um mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), que o acusa de crimes de guerra e contra a humanidade na ofensiva militar israelita que se prolonga desde outubro de 2023 na Faixa de Gaza.

Tornou-se também no primeiro líder de um governo israelita em funções a responder perante um julgamento criminal no seu país, no qual é acusado de suborno, fraude e abuso de confiança.

Netanyahu declara-se inocente em todos os casos, alegando que a acusação do TPI é desprovida de fundamento e movida por intenções antissemitas e que os três processos contra ele em Israel têm motivações políticas.

Benjamin Netanyahu, o político israelita que mais tempo ocupou o cargo de primeiro-ministro, lidera atualmente o governo mais à direita da história de Israel.

O conflito em curso em Gaza foi desencadeado por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar contra o enclave palestiniano com mais de dois milhões de habitantes, que em 14 meses causou mais de 45 mil mortos.