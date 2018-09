Partilhar o artigo Milhares de moldavos na rua para pedir reunificação com a Roménia Imprimir o artigo Milhares de moldavos na rua para pedir reunificação com a Roménia Enviar por email o artigo Milhares de moldavos na rua para pedir reunificação com a Roménia Aumentar a fonte do artigo Milhares de moldavos na rua para pedir reunificação com a Roménia Diminuir a fonte do artigo Milhares de moldavos na rua para pedir reunificação com a Roménia Ouvir o artigo Milhares de moldavos na rua para pedir reunificação com a Roménia

Tópicos:

Moldávia, Soviética,