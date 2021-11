Milhares de pessoas celebraram em Atenas o levantamento universitário de 1973

Durante todo o dia, políticos e cidadãos deslocaram-se à Universidade Politécnica Nacional, palco do protesto de 1973, para prestar homenagem às vítimas da repressão ditatorial e depositar os tradicionais cravos vermelhos no monumento que recorda um dos capítulos mais sombrios da ditadura militar grega (1967-1974).

A meio da manhã, um grupo anti-sistema tentou impedir que uma delegação do Syriza, o partido de esquerda que lidera a oposição, depositasse uma coroa de flores, provocando ferimentos ligeiros no ex-deputado do Syriza Nikos Manios, um dos participantes no levantamento da Politécnica em 1973, indicou a agência noticiosa Efe.

Um dos momentos mais emblemáticos ocorreu quando as juventudes socialistas colocaram frente à universidade, no local onde um tanque derrubou o gradeamento e invadiu o recinto, uma grande bandeira grega com sangue em sinal de protesto pelo apoio dos Estados Unidos à ditadura dos coronéis.

A bandeira foi transportada durante a tarde numa marcha encabeçada por estudantes e que seguiu em direção à embaixada dos Estados Unidos, sob o lema "48 anos depois permanece viva a memória coletiva".

O Governo mobilizou cerca de 6.000 polícias na capital, para assegurar a proteção de edifícios governamentais e efetuar controlos preventivos, em particular na zona de Exarchia, bairro onde se situa a Politécnica e palco de confrontos regulares entre grupos anti-sistema e a polícia.

O tráfego foi cortado nas ruas próximas da universidade e encerradas algumas estações de metro situadas no percurso da marcha até à embaixada dos EUA.

Entre 14 e 17 de novembro de 1973 registou-se uma rebelião estudantil na Universidade Politécnica de Atenas, incluindo com a transmissão de notícias via rádio à população, esmagada pela irrupção de tanques e forças policiais no recinto. No entanto, esta ação assinalou o início do fim da "Ditadura dos Coronéis", que caiu em julho de 1974 após sete anos no poder.

Na lista de mortos na Politécnica de Atenas, elaborada após o fim da ditadura, incluem-se os nomes de 55 pessoas, apesar de o balanço oficial indicar 24 vítimas mortais.