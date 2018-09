Milhares de pessoas começaram a ser retiradas de casa nas Filipinas

As autoridades filipinas prevêm que 10 milhões de pessoas vão ser atingidas pela passagem do tufão.



A preocupação estende-se à China. Em Macau, deve ser acionado o nível máximo de alerta. O tufão vai atingir a costa chinesa no domingo.



Ainda em relação às Filipinas, as autoridades alertam para o nível de destruição do Mangkhut.