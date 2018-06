Milhares de pessoas concentram-se em cidades dos EUA para exigir reunião das famílias de migrantes

Lusa30 Jun, 2018, 19:36 / atualizado em 30 Jun, 2018, 19:39 | Mundo

A cantora Alicia Keys, a atriz America Ferrera e o dramaturgo de origem porto-riquenha Lin-Manuel Miranda conduziram desde o palco a concentração que segundo os organizadores reuniu 30.000 pessoas no centro de Washigton, enquanto outras 750 cidades por todo o país organizavam protestos similares.

"A nossa democracia está em jogo. A nossa humanidade está em jogo. Estamos aqui para salvar a alma da nossa nação", disse Alicia Keys num emotivo discurso.

Keys e Ferrera, descendente de imigrantes hondurenhos, leram as histórias verdadeiras de uma mão separada do filho e de um avô cuja petição para acolher e cuidar da própria neta foi recusada pelas autoridades norte-americanas.

"Esta luta não pertence a um grupo de gente, a uma cor, a um género. Pertence-nos a todos", afirmou Ferrera, conhecida pela sua interpretação em diversas séries televisivas, citada pela agência noticiosa Efe.

Sob o lema "Families Belong Together" (As Famílias devem estar unidas), os manifestantes exigiram o regresso às suas famílias às 2.300 crianças que foram separadas desde abril no âmbito da política de "tolerância zero" imposta pelo Presidente Donald Trump e que implica a imposição de processos criminais aos imigrantes provenientes do sul que atravessem a fronteira.

No decurso da concentração foi exigida o fim desta política e dos "campos de detenção" para imigrantes, onde o Presidente dos EUA pretende manter durante longos períodos os menores indocumentados e as suas famílias.

A partir do palco, o ator e compositor Lin-Manuel Miranda interpretou uma canção de embalar em homenagem às crianças separadas das suas famílias, e pediu aos participantes para que não desistam "até que esses pais possam voltar a cantar aos seus filhos canções de embalar". ´

Na semana passada, Trump assinou um decreto para interromper a separação das famílias de migrantes, mas pretende alterar as leis para garantir a detenção de menores durante longos períodos.