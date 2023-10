Milhares de pessoas contra o fim do "genocídio" no Médio Oriente

A Steinway Street, uma rua repleta de comércio do Médio Oriente no distrito nova-iorquino de Queens, tornou-se estreita para a quantidade de pessoas, das mais variadas nacionalidades, que quiseram demonstrar apoio à população palestiniana, nomeadamente àquela que está no enclave sitiado de Gaza, alvo de constantes bombardeamentos por parte das tropas israelitas.

"Sou palestino-americana e é óbvio que estou muito consternada com o que se está a passar com o meu povo. Peço ao mundo que reze pelas vítimas afetadas por este conflito e que nos continuem a apoiar", disse à Lusa Mary, de 30 anos.

Outra jovem que falou com a Lusa, Marosha, uma paquistanesa de 26 anos, disse que decidiu deslocar-se ao protesto para pedir ao mundo "paz" e "ajuda" para que os "palestinianos recuperem a sua casa de volta".

"É tudo o que eu peço! Por favor, parem de bombardear as crianças", apelou.

A polícia de Nova Iorque montou um forte dispositivo de segurança para acompanhar este protesto, com centenas de agentes destacados pelas ruas de Queens.

"Estamos atualmente num ambiente de ameaça elevada e as tensões têm aumentado desde o ataque contra Israel em 07 de outubro. A Polícia de Nova Iorque está a fazer tudo o que pode para prevenir a violência futura na nossa cidade", disse a Polícia, num comunicado em que pediu aos nova-iorquinos que permaneçam vigilantes.

Em marcha, os manifestantes lançaram gritos de protesto contra a morte de centenas de crianças palestinianas desde a escalada do conflito, em 7 de outubro, após o grupo islamita Hamas ter atacado Israel.

Num outro ponto de Nova Iorque, em Manhattan, junto à sede da Organização das Nações Unidas (ONU), um pequeno grupo de estudantes judeus protestou contra as "ameaças" e "assédio" que vem recebendo desde que este conflito eclodiu.