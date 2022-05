Milhares de pessoas em Houston contra convenção do `lobby` das armas de fogo

De acordo com imagens transmitidas pelos media locais, os participantes no protesto empunharam cartazes com mensagens como "Proíbam as espingardas de assalto agora", "Quando gostarão mais dos vossos filhos do que de armas de fogo?" ou "As espingardas de assalto são para matar".

Muitos cartazes continham mensagens críticas do ex-presidente norte-americano Donald Trump (2017-2021), que participara hoje na convenção da NRA, do senador republicano do Texas Ted Cruz, e do governador do Texas Greg Abbott, também conservador.

Os manifestantes também cantavam slogans como "vergonha" e "vamos expulsá-lo nas eleições", numa referência a Greg Abbott.

A NRA decidiu avançar com o encontro, que vai de hoje a domingo no "George R. Brown Convention Center" em Houston, apesar dos numerosos apelos para que fosse cancelado após a morte de 19 crianças e dois professores na terça-feira, num tiroteio escolar em Uvalde, também no estado do Texas.

Greg Abbott anunciou hoje que não iria participar na conferência da NRA, embora seja projetado um vídeo previamente gravado no qual o político conservador dirá algumas palavras aos participantes da conferência.

Donald Trump e Ted Cruz mantiveram as suas intervenções presenciais.

Na quinta-feira os artistas de música country Don McAlean, Larry Gatlin e Larry Stewart anunciaram que tinham cancelado as suas atuações marcadas para este fim de semana na reunião da NRA.

A convenção anual da NRA é a maior reunião do `lobby` a favor das armas de fogo e acontece depois de ter sido cancelada em anos anteriores devido à pandemia da covid-19.

A NRA ajudou a financiar as campanhas políticas de centenas de membros do Congresso, tanto democratas como republicanos, de acordo com a base de dados `Open Secrets`, do Centro para uma Política Responsável.