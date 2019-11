Milhares de pessoas em todo o mundo em protestos pelo clima

As manifestações acontecem dias antes do início da cimeira do clima, em Madrid.



Uma das maiores manifestações aconteceu em Berlim, frente às Portas de Brandemburgo.



Na África do Sul, afetada pela falta de água, e na capital da Nigéria, que já sofre com a subida do nível do mar, os jovens pediram aos políticos que atuem de imediato.



Desde que iniciou as "greves pelo clima", na Suécia, a jovem ativista Greta Thunberg inspirou milhares de estudantes que se juntam agora nestas manifestações pelo clima um pouco por todo o mundo.