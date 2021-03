Milhares de pessoas fogem de confrontos entre forças armadas e ex-guerrilha colombiana

Os confrontos começaram no domingo passado, no estado venezuelano de Apure, e já obrigaram "mais de 3.100 pessoas" a procurar refúgio na região colombiana de Arauca, na fronteira com a Venezuela, alertou o Ministério de Relações Exteriores da Colômbia.De acordo com a organização não-governamental (ONG) venezuelana FundaRedes, as pessoas em fuga são pequenos produtores agropecuários, mulheres, crianças e idosos de El Ripial, La Capilla, El Ocho, Guafitas, La Victoria e Urdaneta, atualmente refugiados na cidade colombiana de Arauquita, na fronteira com o estado de Apure.", disse o coordenador de FundaRedes aos jornalistas.Juan Garcia explicou que "o deslocamento da população civil é grave" e as forças armadas venezuelanas fizeram "um ataque com grande força de maneira indiscriminada", sem pensar nos habitantes da zona, que durante anos estiveram sujeitos aos "mesmos grupos guerrilheiros que hoje são atacados".", salientou Juan Garcia, num comunicado difundido "online".





Confrontos intensos







Pelo menos dois militares venezuelanos morreram domingo em confrontos com grupos rebeldes armados colombianos, no estado de Apure, indicou o Exército da Venezuela, em comunicado, no qual deu ainda conta da detenção de 32 rebeldes.Segundo as Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela (FANB) foram registados confrontos com "grupos armados irregulares colombianos", tendo sido "neutralizado" um dos líderes, conhecido como "El Nando".Seis acampamentos foram destruídos e os militares venezuelanos apreenderam uma quantidade indeterminada de armas, munições, explosivos, veículos automóveis e droga.As FANB acrescentaram que várias unidades militares, com o apoio de forças da segurança do Estado, continuam a realizar operações de busca e perseguição na área em "estrito cumprimento" da ordem presidencial de "tolerância zero contra este tipo de grupos criminosos".Também no domingo, num discurso ao país de mais de duas horas, o Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, falou sobre a operação em curso.", afirmou Maduro.Um general venezuelano no exílio, contactado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), indicou que o ataque da aviação visou um campo de treino de dissidentes do antigo grupo rebelde das FARC.A Venezuela e a Colômbia partilham 2.200 quilómetros de fronteira comum.