Milhares de pessoas manifestam-se em Londres em defesa do planeta

Segundo os organizadores, foram 60.000 os manifestantes que participaram numa marcha, com faixas e disfarces de animais, desde a abadia de Westminster, passando por vários edifícios oficiais, até à praça do Parlamento, onde encenaram uma "morte coletiva" em memória da biodiversidade perdida.

Nestes quatro dias de protesto, entre sexta-feira e segunda-feira, a XR promove várias iniciativas para exigir do Governo mais medidas contra os combustíveis fósseis e para limitar o aquecimento global.

A iniciativa conta com o apoio da atriz Juliet Stevenson, da escritora Zadie Smith, do produtor e compositor Brian Eno, da defensora dos direitos humanos Bianca Jagger e do grupo "She Drew The Gun", entre outros, segundo um comunicado.

Na sexta-feira, cerca de 20.000 ativistas fizeram piquetes em frente a edifícios públicos para denunciar o fracasso das políticas ambientais, enquanto hoje o desfile é centrado na biodiversidade.

O terceiro dia de ação, no domingo, coincide com a maratona de Londres, mas os organizadores, que suavizaram o estilo dos protestos depois das críticas que receberam no passado, comprometeram-se a não interromper o evento.