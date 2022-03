Milhares de pessoas manifestam-se em solidariedade com a Ucrânia

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Londres, em solidariedade para com a Ucrânia. A marcha foi organizada pelo presidente da Câmara de Londres, percorreu várias avenidas da cidade e terminou na praça Trafalgar, no centro da capital do Reino Unido.