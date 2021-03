Milhares de pessoas saíram à rua em Budapeste contra confinamento

Sob o lema 'Take Back Our Lives', a manifestação decorreu numa praça central e contou com uma forte presença policial. Os agentes tentaram dispersar a multidão, e lembraram que os ajuntamentos estão proibidos no país, devido à pandemia.



Também em Amesterdão houve protestos este domingo.



Centenas de pessoas concentraram-se no centro da capital holandesa para reclamar o fim das medidas restritivas.



A intervenção da polícia e do presidente da Câmara local acabaram por pôr fim ao protesto.