Milhares de sobreviventes em situação crítica seis meses após os sismos na Turquia e Síria

A atividade sísmica de há seis meses, no sul do país e perto de Ganziatep, capital da província com o mesmo nome e junto à fronteira com a Síria, foi a "mais forte" desde 1995, quando foi instalada a rede nacional de supervisão de sismos, disse à agência noticiosa Europa Press o diretor-geral do Centro Nacional Sísmico turco, Raed Ahmed.

O Gabinete de Gestão de Desastres e Emergências (AFAD) turco, dependente do Ministério do Interior, informou sobre o primeiro terramoto às 04:17 (hora local). Apenas 20 minutos depois, seguiu-se nos arredores de Ganziatep uma réplica com uma intensidade de 6,7 na escala de Richter. Perto do meio-dia, registou-se outro terramoto com intensidade 7,5 com epicentro a quatro quilómetros de Ekinozu, também no sul a Turquia, e a 10 quilómetros de profundidade.

O atual balanço refere-se a 59.000 mortos e 212.700 feridos, a maioria na Turquia (50.700 mortes e 107.000 feridos).

No entanto, a realidade no noroeste a Síria é mais evasiva: o número de vítimas pode ser muito superior aos 8.400 mortos e 14.500 feridos registados até hoje, devido à impossibilidade de verificação mais precisa no terreno pela situação de guerra e ausência de responsáveis administrativos nesta zona do país.

O impacto nas infraestruturas também foi devastador: 345.000 edifícios afetados, metade dos quais "praticamente destruídos ou danificados" em território da Turquia, incluindo escolas, hospitais e edifícios governamentais, entre outros.

No seu balanço de seis meses do sismo, a organização não-governamental (ONG) britânica Corpo Médico Internacional (IMC) relata como os seus trabalhadores humanitários nas zonas afetadas "são testemunhas de necessidades massivas, desde alimentos básicos e alojamento, até saúde, apoio psicossocial e a necessidade de proteção contra a violência de género".

Os cooperantes denunciam em particular a situação nas zonas rurais sírias de Alepo e Latakia, devido à escassez de recursos e acessibilidade limitada aos serviços.

A ONG Ação contra a Fome recorda que entre os três milhões de pessoas forçadas a abandonar as suas casas, mais de um milhão e meio continuam a viver em instalações improvisadas e que quatro milhões de menores necessitam de ajuda humanitária no país.

Na Síria, os terramotos exerceram ainda mais pressão sobre os serviços públicos, e alguns setores concretos como a saúde, habitação, meios de subsistência, água e saneamento juntam-se às múltiplas crises que já afetavam o país árabe: um conflito que se prolonga há mais de 12 anos, a pandemia do covid-19, a escassez de combustível, a recessão económica, o surto de cólera e a prolongada seca.

Segundo as Nações Unidas, mais de 15 milhões de sírios necessitam de ajuda humanitária.

"Após a catástrofe, os pais já não podem alimentar adequadamente os seus filhos devido ao `stress`. As crianças necessitam de uma alimentação adequada porque poderão ser afetadas mais adiante", avisou Kenda Al Nsour, coordenadora de nutrição da Ação contra a Fome na Turquia.

Por sua vez, a Aliança para a Soliariedade-ActionAid recorda que 2,3 milhões de mulheres e raparigas ficaram sem acesso a cuidados médicos, em particular atenção médica sexual e reprodutiva.

Com os hospitais e clínicas destruídos pelos sismos e os ataques a instalações sanitárias, a gravidez, o parto e o cuidado aos recém-nascidos tornaram-se perigosos para as mulheres, que também se confrontaram com os piores aspetos de 12 anos de conflito.

"Dar à luz deveria ser um momento feliz para qualquer mãe, mas, pelo contrário, para as mulheres do noroeste da Síria converteu-se num perigoso caminho de obstáculos", lamentou Alam Janbein, responsável pela resposta humanitária na Síria-Turquia da ONG ActionAid.

"Todas as mulheres têm direito a dar à luz num ambiente seguro e de cuidados. No entanto, como assistimos com demasiada frequência, nas situações de emergência, em primeiro lugar são as necessidades das mulheres que deixam de ser prioritárias", acrescentou Janbein.

Após o terramoto, o preço dos produtos básicos aumentou 40%, implicando uma carga adicional para as famílias que estavam na miséria. Em muitos contextos em todo o mundo, o casamento infantil pode ser um mecanismo de sobrevivência negativo para aliviar as dificuldades económicas. Num momento em que países do Médio Oriente estão expostos a níveis recorde de inflação alimentar, as adolescentes deparam-se com um risco ainda maior".

"A gravidez, o parto e os cuidados das crianças não se detêm numa crise. À medida que nos concentramos na recuperação da Síria, os serviços para as mulheres e menores deveriam estar à frente e no centro da resposta internacional, e a sua proteção deve ser uma prioridade", assegurou a líder da resposta humanitária Síria-Turquia a ActionAid.

"Apesar de o terramoto se ter prolongado por alguns minutos, o número de vítimas entre mulheres e crianças poderá durar toda a vida", acrescentou.

A Organização Mundial para as Migrações (OIM) também sublinhou em comunicado os esforços do organismo da ONU, juntamente com a Fundação IKEA, para a construção de 450 habitações para os desalojados.

"Com as elevadas temperaturas de verão, a necessidade de alojamentos condignos torna-se numa prioridade, e quando nos empenhamos na reconstrução", disse Gerard Wait, o chefe de missão da OMI Türkiye.