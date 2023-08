Milhares de sul-coreanos protestaram contra descargas de Fukushima

Dezenas de milhares de sul-coreanos protestaram em Seul contra as descargas de água de Fukushima no Pacífico. Tem sido assim desde quinta-feira, altura em que se começaram a realizar as descargas.

Sábado à tarde eram cerca de 50 mil pessoas nas ruas, de todos os quadrantes, incluindo membros de partidos políticos e de um grupo cívico que pretende pôr termo às descargas de águas contaminadas.



Os manifestantes condenaram igualmente a atitude "irresponsável" do Governo sul-coreano, que deixou o Japão "fazer o que quisesse".



Instaram o Governo japonês a pôr imediatamente termo às descargas, ao mesmo tempo que exigiam ações imediatas do Governo de Seul.



Falam de um crime contra a humanidade e defendem que o Japão deve ser processado perante o Tribunal Internacional para o Direito do Mar.