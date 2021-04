Milhares desfilam em Erevan para assinalar massacres de arménios pelos otomanos

A multidão deslocou-se do centro da capital até ao memorial dedicado às vítimas do que a Arménia, outras três dezenas de países, incluindo Portugal, e muitos historiadores classificam de genocídio, termo rejeitado firmemente pela Turquia.

O primeiro-ministro, Nikol Pachinian, estava entre os participantes da cerimónia tradicional junto ao memorial todos os 24 de abril, dia do início dos massacres em 1915. O chefe da igreja arménia, o Católico Karekin II, celebrou uma missa.

Hoje, o presidente norte-americano, Joe Biden, deve reconhecer os massacres de arménios como um genocídio, um gesto que pode agravar as tensões entre Washington e Ancara, membro da NATO.

"Neste 106.º aniversário, os meus pensamentos estão com a Arménia magoada pela história (...) Não esqueceremos", declarou o presidente francês numa mensagem ao seu homólogo arménio, Armen Sarkissian, divulgada na sexta-feira pela presidência arménia. Emmanuel Macron esteve hoje no memorial do genocídio arménio em Paris.

Entre 1,2 e 1,5 milhões de arménios foram mortos pelo Império Otomano, mas a Turquia recusa a utilização do termo "genocídio" e rejeita qualquer sugestão de extermínio, evocando massacres recíprocos num cenário de guerra civil e fome que causou centenas de milhares de mortes de ambos os lados.

A cólera dos arménios contra a Turquia tem aumentado desde a derrota humilhante do país no outono na região separatista do Nagorno-Karabakh, face ao Azerbaijão, apoiado por Ancara.

O primeiro-ministro arménio descreveu o conflito, que começou em setembro e terminou seis semanas mais tarde após a assinatura de um cessar-fogo mediada pela Rússia, como uma "agressão azeri-turca visando destruir qualquer marca arménia" no Karabakh.

"A política externa expansionista da Turquia e as suas aspirações territoriais em relação à Arménia são prova do renascimento da sua ideologia genocida", afirmou Pachinian num comunicado divulgado hoje.

"A armenofobia é a essência do pan-turquismo e hoje podemos ver as suas manifestações mais repugnantes no Azerbaijão", acrescentou.

Na sexta-feira à noite foram perto de 10.000 as pessoas que desfilaram em Erevan, com tochas, para homenagear as vítimas do genocídio arménio.

Militantes do partido nacionalista e da opositora Federação Revolucionária Arménia (FRA), que estavam à frente do cortejo, queimaram bandeiras turcas e azeris.