Milhares desfilam na Europa em apoio ao povo palestiniano

, com vários cartazes a exigir também uma "Palestina livre" e "parem de bombardear Gaza".

Ao fim de 11 dias de bombardeamentos entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, que governa a Faixa de Gaza, foi acordado um cessar-fogo. Os confrontos saldaram-se pela perda de 248 vidas palestinianas e 13 israelitas.

O protesto internacional juntou milhares de pessoas em cidades como Paris (França), Turim ( Itália), ou Sófia (Bulgária).







O Hamas e outros grupos militantes dispararam mais de 4.350 morteiros e mísseis de curto alcance contra território israelita, a maior parte dos quais foi interceptado pela Cúpula de Ferro, o escudo de defesa anti-míssil de Israel.

A Faixa de Gaza foi por seu lado fortemente atingida pelos bombardeamentos israelitas que destruíram vários edifícios de múltiplos andares e a situação médica, habitualmente difícil, é crítica.

O Hamas iniciou os seus ataques dia 10 de maio, em resposta à intervenção musculada das forças israelitas para controlar a multidão de fiéis muçulmanos reunidos na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, nas celebrações do Ramadão na Mesquita de al-Aqsa.







As forças armadas israelitas responderam em força aos mísseis palestinianos, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu "determinado" a prosseguir os bombardeamentos até decapitar o Hamas. Israel procurou conter o número de vítimas, alertando antecipadamente os habitantes dos alvos a atingir numa das áreas mais densamente povoadas do mundo.



Pela primeira vez, os confrontos entre palestinianos e judeus alastraram às comunidades mistas civis dentro de Israel, com linchamentos e destruição de propriedade.







Uma nova política de ocupação judaica de casas de cidadãos palestinianos em Israel e a Lei do Estado, que impõe a lingua hebraica em Israel e define o país como "lar judaico", têm vindo a exarcebar as tensões internas no país.







As celebrações do Ramadão coincidiram também com datas em que nacionalistas judeus festejam a conquista de Jerusalém oriental por Israel, na guerra dos seis dias em 1967, e a fundação de Israel, a 14 de maio, à qual os palestinianos chamam "a tragédia".