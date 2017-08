Milhares exigiram em Roma mais apoios aos migrantes e refugiados

Participaram requerentes de asilo, imigrantes e ativistas dos direitos humanos.



A manifestação aconteceu dois dias depois de a polícia ter usado canhões de água para expulsar uma centena de cidadãos africanos de uma praça da capital italiana.



Itália é um dos países da Europa mais afetados pela crise migratória.



Todas as semanas chegam aos portos do sul do país e da Sicília milhares de migrantes.



Os centros de acolhimento italianos estão lotados e são várias as cidades que recusam acolher mais requerentes de asilo.