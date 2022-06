Milhares manifestam-se na Georgia por adesão à União Europeia

Desfilaram pelas ruas da capital desta ex-república soviética.



Activistas cívicos, cidadãos e representantes de vários partidos da oposição reuniram-se em frente ao Parlamento.



A manifestação acontece alguns dias após a recomendação da Comissão Europeia para que se aguarde por uma nova ocasião antes de conceder o estatuto de candidato à Geórgia.



Caso a Comissão Europeia emita um parecer positivo em relação à Ucrânia e Moldova, na próxima sexta-feira deve ser pedido à Geórgia que proceda a reformas, em particular políticas, antes de poder pretender esse estatuto.



Após esta manifestação, a Presidente da Geórgia publicou no twitter uma campanha de adesão à União Europeia, com mensagens dirigidas a vários líderes da União.