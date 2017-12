Partilhar o artigo Milhares manifestam-se no Peru contra indulto concedido a Alberto Fujimori Imprimir o artigo Milhares manifestam-se no Peru contra indulto concedido a Alberto Fujimori Enviar por email o artigo Milhares manifestam-se no Peru contra indulto concedido a Alberto Fujimori Aumentar a fonte do artigo Milhares manifestam-se no Peru contra indulto concedido a Alberto Fujimori Diminuir a fonte do artigo Milhares manifestam-se no Peru contra indulto concedido a Alberto Fujimori Ouvir o artigo Milhares manifestam-se no Peru contra indulto concedido a Alberto Fujimori

Tópicos:

Fujimori,