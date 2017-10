Milhares manifestaram-se em Madrid e Barcelona pela união de Espanha

Jorge Almeida - RTP07 Out, 2017, 18:54 | Mundo

Os manifestantes vestidos de branco exibiram cartazes com dizeres, " Espanha é melhor do que os seus líderes" e "vamos conversar".



O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, pediu desculpas pela violência policial exercida no passado domingo, em Barcelona.







O país aguarda um discurso, na terça-feira, do presidente catalão, Carles Puigdemont, em que poderá fazer a declaração unilateral de independência da Catalunha.



Os resultados do referendo indicaram que 90%, dos 2,3 milhões de pessoas que votaram apoiam a independência.



Num processo conturbado sem a presença de observadores independentes, houve várias irregularidades, e muitas urnas foram apreendidas pela polícia espanhola.