Milhares protestam em Moscovo contra reforma nas pensões

Milhares de pessoas bandeiras vermelhas e frases de ordem, sobretudo do Partido Comunista russo, o principal organizador desta manifestação, percorreram no domingo as ruas de Moscovo para protestar contra a reforma das pensões.











Segundo a White Counter, uma organização não-governamental que contabiliza o número de pessoas que participam em manifestações, estiveram nas ruas mais de dez mil manifestantes. Já as autoridades policiais dizem que o protesto contou apenas com seis mil pessoas.





"Hoje protestamos contra esta reforma canibal", disse o líder do Partido Comunista russo, Gennady Zyuganov.





Além de Moscovo, houve protestos numerosos em várias cidades russas, incluindo na Crimeia, território anexado em março de 2014.





Durante a semana, Vladimir Putin ainda tentou evitar novas ações de contestação numa declaração em direto para a televisão. Na quarta-feira, o Presidente russo anunciava que a reforma das mulheres iria passar dos 55 anos para os 60, e não para os 63 como inicialmente previsto.





No entanto, não anunciou nenhuma alteração no caso dos homens. Segundo o Banco Mundial, a esperança média de vida dos homens na Rússia é de 66 anos, pelo que apenas 43 por cento dos homens vão morrer sem terem direito à pensão, estando a idade de reforma fixada nos 65 anos.



Putin emendou proposta



Vladimir Putin fez uma longa exposição defendendo o projeto, defendendo que se não aumentar a idade de reforma o sistema de pensões russo deixará de ser viável e que é por isso uma “necessidade financeira”.





Putin anunciou tambéma introdução de sanções para as empresas que despeçam trabalhadores perto da idade da reforma e a manutenção dos benefícios fiscais e subvenções de que beneficiam atualmente os reformados.





O projeto de reforma das pensões, anunciado a 14 de junho, dia do jogo inaugural do Campeonato Mundial de Futebol na Rússia, recebeu um parecer favorável na primeira leitura em julho, na Duma, mas ainda não foi definitivamente aprovado.





As alterações entretanto anunciadas, explicou, serão introduzidas sob a forma de emendas à lei já aprovada.





O Presidente russo afirmou que a reforma do sistema “não podia ser adiada” mais tempo: “A longo prazo, se hesitássemos hoje, a estabilidade da sociedade e a segurança do país podiam estar ameaçadas”, disse Vladimir Putin.





O líder russo foi reeleito em março nas últimas eleições presidenciais, depois de uma campanha eleitoral calma onde a reforma do sistema de pensões não foi mencionada.





Este tema é de grande preocupação para os russos, que não veem alterações da idade da reforma desde os anos 90. Segundo sondagens recentes, 90 por cento dos russos não concorda com esta reforma.







No mesmo sentido, Vladimir Putin viu a sua taxa de aprovação descer dez pontos percentuais desde maio, caindo dos 80 por cento em maio para os 64 por cento em julho.







Em setembro, espera-se uma nova vaga de protestos na Rússia, desta vez organizados pelo líder da oposição, Alexei Navalny. Uma das manifestações está marcada para 9 de setembro, Navalny cumpre desde segunda-feira ordem de prisão durante 30 dias por desrespeito às leis de protesto existentes na Rússia.







Esta reforma promovida pelo Kremlin, que se traduz no aumento da idade da reforma, é rejeitada pela esmagadora maioria da população. Segundo a proposta, que já foi aprovada em primeira fase pela Duma, a câmara-baixa do Parlamento russo, a idade da reforma aumenta em oito anos para as mulheres (de 55 para 63 anos) e cinco anos para os homens (de 60 para 65 anos).Afirmando que seria “incorreto” estabelecer a idade da reforma das mulheres nos 63 anos, anunciou que sobe para os 60, com possibilidade de ser antecipada nos casos de mães de famílias numerosas três a cinco anos, dependendo do número de filhos.