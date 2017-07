Milhares protestam na Turquia contra Erdogan

O protesto é contra as medidas do presidente Erdogan.



A marcha, ao longo dos 450 quilómetros que separam Ancara de Istambul, é encabeçada pelo líder do Partido Republicano do Povo, o maior partido de oposição.



Quase um ano depois do golpe falhado de 15 de julho do ano passado, a ideia é protestar contra a escalada da repressão na Turquia.



Desde então dezenas de milhares de funcionários públicos, jornalistas, activistas foram presos, perderam o emprego ou alvo de processos judiciais, acusados pelo governo de Erdogan de participar no golpe.



Ainda esta semana, foi presa a directora executiva da Turquia da Amnistia Internacional.