Milhões de pessoas contra visita de Trump ao Reino Unido

A visita de Estado inclui, habitualmente, um passeio de carruagem pelo centro de Londres e um banquete no Palácio de Buckingham. Para além de Donald Trump, os únicos presidentes norte-americanos a serem convidados para visitas oficiais completas foram Barack Obama e George W. Bush.



Apesar de a visita que se aproxima não ser tão exuberante como inicialmente planeado, Trump irá encontrar-se com Isabel II. Será o décimo segundo Presidente norte-americano a encontrar-se com a rainha ao longo de 66 anos.



A ida do líder norte-americano ao Reino Unido tem, porém, levantado críticas por todo o país. Gavin Shuker, do Partido Trabalhista, foi um dos legisladores britânicos a oporem-se.



“O Presidente Trump prendeu duas mil crianças em jaulas e está a recusar libertá-las a não ser que o deixem constuir um muro”, disse recentemente no Parlamento, referindo-se à separação de famílias na fronteira dos Estados Unidos com o México.Já existem manifestações contra Trump agendadas para a próxima semana em Londres.



Apelando a May para que cancelasse a visita de Estado, lembrou ainda que Trump “abandonou o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, elogiou o modo como Kim Jong-un trata o seu povo e rejeitou os muçulmanos”.



“O que mais precisa este homem de fazer para que a primeira-ministra retire o convite?”, questionou.



Desde janeiro de 2017, altura em que Theresa May sugeriu a visita a Trump, quase dois milhões de pessoas assinaram uma petição para que este não vá ao Reino Unido pois tal pode “embaraçar a rainha”.





O presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, afirma que o líder norte-americano não é bem-vindo na capital britânica pois a sua política tem promovido a desunião. Alertou ainda que Trump se arrisca a enfrentar protestos pacíficos em massa.





Uma das manifestações mais originais que já está planeada e que foi aprovada pelo próprio presidente da Câmara inclui um balão de seis metros de altura que irá sobrevoar o Parlamento britânico durante a visita.





Balão que vai voar sobre Londres a 13 de julho. Foto: Simon Dawson - Reuters



“Aliado valioso”

Há quem defenda, no entanto, que a visita de Trump deve realizar-se devido à “relação especial que existe entre os dois países".“Sua Majestade já se reuniu com algumas figuras menos agradáveis. Na verdade, já foi apresentada a pessoas que estavam contra a Coroa”, afirmou Martin Vickers, membro do Partido Conservador britânico. “No entanto, conseguiu abstrair-se disso pois esses encontros estão no interesse da nossa nação”.“Trump já disse algumas coisas controversas e, em alguns dos casos, não estou de acordo com ele. Mas nunca abusou dos Diretos Humanos, ao contrário de outros líderes que a rainha já conheceu”, acrescentou.Deu como o exemplo o caso de Robert Mugabe, ex-Presidente do Zimbabué, que apesar de ser considerado “racista e homofóbico” foi convidado a tomar chá com a rainha.Lembrou ainda que os Estados Unidos são atualmente “o aliado mais valioso” do Reino Unido.