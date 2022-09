Milhões "deixados a passar fome". Carta aberta à ONU denuncia falta de socorro e de indignação

"Há uns anos as coisas estavam a melhorar gradualmente e agora estão a arrepiar caminho, muito rapidamente", afirmou o médico pediatra conselheiro dos Médicos Sem Fronteiras, MSF, Neal Russell, ao





"É extremamente preocupante quando se pensa sobre o impacto em pessoas reais., reagiu Russell.

De acordo com o Programa Alimentar Mundial, 50 milhões de pessoas em 45 países estão à beira da inanição. Em setembro, avisou a ONU, a fome irá provavelmente ser declarada na Somália.







Para tentar alertar as consciências foi enviada uma carta aberta

aos membros da ONU reunidos em Assembleia Geral esta semana em Nova Iorque, com apelos a financiamentos urgentes para evitar o sofrimento que já decorre e o que se avizinha.





"Num mundo de abundância, deixar pessoas morrer de fome é uma escolha de políticas", advertiu o texto, assinado por 238 Organizações Não Governamentais. "A falta de vontade política e o fracasso institucional em agir rapidamente antes que o pior aconteça significa que as pessoas estão a ser deixadas ao abandono de crise em crise".





"As pessoas não estão a passar fome; estão a ser deixadas passar fome", sublinharam os subscritores.

O que acontece a um corpo esfomeado



Sem água, sem alimentos, uma vida sem esperança. Acima de tudo, os meus filhos estão famintos. Estão à beira da morte. A menos que obtenham algum alimento, receio que vão morrer. O apelo que abre a carta enviada à Assembleia Geral da ONU é de Sumaya, uma mãe somali de 32 anos, com quatro filhos.





A inanição é um flagelo que afeta cada corpo de forma diferente. Se não for tratada a tempo atinge um ponto de não retorno em que a falência de órgãos se torna irreversível.





"O corpo humano é inteligente", garantiu Christopher Mambula, médico gestor dos MSF para o leste de África, ao analisar os efeitos físicos da falta de alimentos. "Se não tiver comida suficiente para converter em energia, irá consumir as suas próprias reservas de gordura, transformando as células adiposas em ácidos gordos para serem usados para energia ou convertê-los em glucose através do fígado".





O tempo que leva um corpo a esgotar todos os seus depósitos de gordura depende de múltiplos fatores: da quantidade e do valor nutricional dos alimentos que consome, do metabolismo individual, dos seus níveis de atividade, do seu índice de massa corporal, da sua idade e da sua saúde em geral.





"Pode levar um mês, seis meses, um ano. As pessoas não passam de algum alimento a zero alimentos. Começam por reduzir o número de refeições. Em locais do Corno de África, as pessoas podem passar dias sem uma única refeição", explicou Mambula ao Guardian.

Fome vs obesidade



Os efeitos da falta de comida são ainda pouco estudados, mesmo no mundo da medicina, apesar de, conforme alertam as agências de auxílio, centenas de milhões de pessoas, especialmente crianças, sofrerem atualmente deles no mundo inteiro.





"Muito do que pensávamos saber há 20 anos tem sido questionado desde então", afirmou Russell. A falta de financiamento implica que há falta de estudo sobre as consequências da falta de nutrição, tanto a curto como longo prazo.





"Este não é um assunto em que haja investimentos na pesquisa médica", lamentou o pediatra. "O dinheiro está na obesidade e na sobrenutrição, e a pesquisa segue o dinheiro. Obtivemos as vacinas Coivd num ano".





O que se sabe é que a maioria das pessoas que sofre de inanição morre de doenças ou de infeção, mais do que da própria fome. A falta de alimentos afeta o sistema imunitário, diminuindo os nódulos linfáticos de forma que estes produzem menos glóbulos brancos. Os que existem não têm energia suficiente para cumprirem a função de lutar contra bactérias ou curar feridas. Uma pessoa é muito mais vulnerável a doenças como a malária ou a eventos como pneumonia e septicemia.

Uma estratégia fatal



Antes de ali chegar o corpo percorreu um longo caminho. Um período sustentado de falta de alimentos leva a que a única gordura presente no corpo seja a existente entre os músculos, nas células dos órgãos e das articulações. "Nas mulheres, nos casos mais graves, nota-se que já não têm tecido mamário porque cada grama de gordura é convertida, em lugares habitualmente poupados", diz Mambula.





Enquanto isto sucede, a pessoa sente-se fraca e tonta devido aos baixos níveis de glucose no sangue. É nesta altura, a sentirem-se a desmaiar, irritáveis e a tentar concentrar-se, que muitas pessoas são forçadas a tomar decisões difíceis. Se não conseguem encontrar água para o gado, vendem-no a um preço muito inferior ao seu valor original? Tiram as filhas da escola? Separam a família?





Queimar as reservas de gordura do corpo não é perigoso em si mesmo, mas se privação de alimentos se prolonga após estas terem sido consumidas, o corpo começa a destruir células musculares para chegar os ácidos gordos e proteínas que elas contêm. O resultado é atrofia muscular, ou perda de massa muscular, à medida que as células musculares perdem a sua integridade estrutural. Em poucas semanas já não há músculos capazes de suportar o corpo, mesmo em posição sentada. A única opção é deitar-se.





À medida que as células musculares são destruídas, libertam químicos para o fluxo sanguíneo, incluindo potássio, cloreto e sódio, assim como restos celulares.





Estes químicos, a par da falta de minerais e vitaminas vitais, devido à má nutrição, provocam um desequilíbrio que afeta múltiplas partes do corpo, desde células individuais a funções orgânicas.





A falta de zinco pode provocar diarreia e pele gretada e reduz a capacidade de combater infeções. O desequilíbrio de sal pode associar-se a edemas e inchaços, que podem levar a kwashiorkor, ou malnutrição severa em crianças muitos novas, provocando o inchaço da barriga e da face.





"Há um caminho para a morte que as pessoas percorrem. Até atingirem um estádio tardio, as deficiências podem ser corrigidas através da nutrição, mas para além de um certo ponto, o corpo já não consegue autorregular-se, mesmo com tratamento", explicou Neal Russell.





Se o corpo não sucumbir a doenças ou infeções, o último órgão a parar é o coração, nalguns casos porque, enfraquecido, já não consegue bombear o sangue através do corpo, noutros porque os desequilíbrios químicos no sangue o param.







Neste ponto a pessoa pode já ter perdido a consciência. Incapaz de funcionar sem energia, o cérebro começa a desativar-se. Nas últimas horas antes de entrar em coma, uma pessoa pode perder a visão.

Mortes evitáveis



Apesar da má nutrição afetar milhões de pessoas há ainda muito que se desconhece sobre ela. Sabe-se contudo que pode ser evitada, com boa vontade e atenção, como aponta a carta aberta publicada esta quarta-feira sobre as mortes por inanição que se prevê possam via a ocorrer.





Estas são mortes desnecessárias que serão geralmente ignoradas por um mundo distraído pelo clima extremo, pela crise do custo de vida e por convulsões políticas. As agências de auxílio têm o saber e a capacidade de responder à insegurança alimentar, mas não o financiamento, refletiu Alexandra Rutishauser-Perera, diretora para a nutrição da organização Ação Contra a Fome UK.





"Sabemos cada vez melhor o que há a fazer, mas não nos são dados os meios para implementar tudo o que aprendemos. A ajuda não chega a tempo e em quantidade suficiente para melhorar a situação. Neste momento, estamos a tentar reduzir o número de vidas perdidas", lamentou.





Além da falta de fundos, os custos estão a agravar-se. Ao longo do ano transato, o preço da comida terapêutica pronta a usar (RUTF) que a Ação Contra a Fome UK dá a crianças malnutridas, subiu 23 por cento, incluindo nove por cento desde o início da guerra na Ucrânia.





De acordo com a Unicef, nos próximos seis meses o preço da RUTF deverá agravar-se mais 16 por cento, acompanhando a subida dos preços de transporte e de ingredientes.





A Guerra na Ucrânia fez aumentar os custos dos alimentos, da energia e dos fertilizantes em todo o mundo e provocou paragens nas cadeias de abastecimento, a somar às dificuldades já existentes devido a conflitos, clima extremo e choques económicos.

"Horror e injustiça"



Russell descreve a sensação de ver a crise desenvolver-se como "distópica". Sente-se responsável por dar a conhecer o que se passa mas não encontra as palavras certas para o descrever. "Sou incapaz de encontrar linguagem para descrever o horror e a injustiça de ver uma criança a morrer de inanição".





Em 2021, a MSF aceitou 82 mil crianças em centros terapêuticos de alimentação intensiva, um aumento de 27 por cento face a 2020. Outras 200.000 crianças foram tratadas fora do ambiente hospitalar. Os números deverão subir este ano.





"Uma das coisas mais aflitivas sobre o centro de malnutrição éAs crianças novinhas regridem e deixam de andar ou tornam-se incontinentes – e deixam de fazer coisas normais como brincar".

Globalmente, a malnutrição é a causa de morte de quase metade das crianças menores de cinco anos. A maioria irá morrer de infeções porque os seus sistemas imunitários estão afetados pela falta de nutrientes.





"As defesas contra a infeção reduzem-se, a pele torna-se mais fina, assim como os intestinos, as defesas do trato respiratório enfraquecem", explicou o pediatra.





Sarampo, malária, pneumonia e diarreia são assassinos comuns entre as crianças que sofrem de má nutrição. Muitas vezes as crianças estão moderadamente, por oposição a severamente, mal nutridas. "A inanição pode ser apenas suficiente para desequilibrar uma criança, levando-as a contrair uma infeção que as irá matar", afirmou Russell.





Uma em cada 10 crianças admitidas nos centros de nutrição irá provavelmente morrer. Em maio de 2022, um estudo publicado na revista Lancet, sugeriu que para cada uma que morrer num hospital outra irá morrer depois de ter alta.





Os primeiros mil dias de vida são cruciais na nutrição. As crianças de sobrevivem podem sofrer de efeitos prolongados. Desenvolvimento cognitivo, físico e comportamental afetado pode comprometer a sua educação. As consequências são ainda intergeracionais, com uma adolescente ou jovem malnutrida a poder dar à luz um bebé malnutrido.

Desespero e depressão



Por cada criança demasiado fraca para rir ou brincar, existem uma mãe e um pai em choque e impotente. Um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de Medicina detetou que a prevalência de depressão moderada a grave, entre as mães de crianças malnutridas, supera a das mulheres com filhos de peso normal, sendo de 64,1 por cento nas primeiras e de 5,1 por cento nas segundas. Se os fundos escasseiam para impedir as mortes por inanição, ainda mais escassos são os financiamentos para tratamentos de saúde mental nas áreas onde a fome mata e dilacera famílias.







"Eu vi o que faz a uma família mas não nos são dados fundos para isso. O impacto de providenciar água, comida e medicamentos pode ser medido mas é realmente difícil contabilizar a um doador a provisão para a saúde mental, por isso é sempre a primeira parcela a ser cortada [quando existe financiamento suficiente]", afirmou Rutishauser-Perera.





"Quando não há dinheiro para contratar psicólogos, as agências não têm meios para identificar e medir a extensão do problema, e providenciar o apoio adequado", acrescentou.





A par dode não ser capaz de prover, o desmantelamento das relações familiares também diminui as reservas de saúde mental de uma pessoa. "A fome tira algo às pessoas", disse Russell.".