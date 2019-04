Milhões em donativos para a reconstrução de Notre-Dame

"Podemos considerar que a estrutura de Notre Dame está salva e preservada na sua globalidade", afirmou Jean-Claude Gallet, comandante da brigada de bombeiros sapadores de Paris.



O presidente francês Emmanuel Macron lançava ainda na segunda-feira, um apelo à reconstrução da catedral. “Vamos reconstruir Notre-Dame, porque é o que os franceses esperam. Porque é o que a nossa história merece. Porque é o nosso destino profundo”, salientou.



A autarca de Paris anunciou já esta terça-feira a ideia de reunir mecenas de todo o mundo na Câmara de Paris. Anne Hidalgo revelou ainda que o Plano Igreja, com 80 milhões de euros que a autarquia criou em 2015, será acionado, e que a Câmara vai participar financeiramente na reconstrução.



Hidalgo revelou imagens das obras de arte que foi possível salvar, agradecendo a bombeiros, polícias e agentes municipais que conseguiram colocar a salvo estes objetos.

As promessas de ajuda começam a chegar.



Dois dos homens mais ricos de França, François-Henri Pinault (chefe do grupo dono de marcas como a Gucci e Yves Saint L.aurent) e Bernard Arnault (o maior acionista do grupo de Luxo LVMH), já anunciaram que vão doar 100 milhões e 200 milhões de euros, respetivamente.



I’d like to say words of comfort and solidarity with the French nation, also as citizen of Gdańsk, 90% destroyed and burnt, later rebuilt. You will also rebuild your cathedral!

From Strasbourg, French capital of the EU, I call on all 28 States to take part in this task.#NotreDame