Milícias libanesas e tropas israelitas envolvidas em confrontos

As Forças de Defesa de Israel efetuaram ataques aéreos e de artilharia no Líbano, especialmente no monte Hermon e na zona das quintas de Chebaa, depois de ter sido disparado um míssil contra um avião israelita e lançados foguetes, referiu o comunicado.

Um míssil terra-ar foi disparado contra um drone israelita na quarta-feira à noite, embora este não tenha sido atingido, sendo que as forças israelitas responderam com fogo de artilharia.

Os combates entre as milícias libanesas, principalmente o grupo xiita libanês Hezbollah, e as tropas israelitas intensificaram-se desde 08 de outubro, um dia depois do ataque do movimento islamita palestiniano Hamas contra Israel.

A fronteira israelo-libanesa está a viver o momento mais tenso desde 2006, quando as tropas israelitas e o Hezbollah travaram uma guerra de 34 dias.

Desde 08 de outubro, pelo menos 71 pessoas foram mortas nos dois lados da Linha Azul, fronteira estabelecida pela ONU, depois da última guerra.

No Líbano, morreram pelo menos 63 pessoas, das quais 55 combatentes e oito civis, enquanto do lado israelita morreram sete soldados e um civil.

Em 07 de outubro, o grupo islamita Hamas desencadeou um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo mais de duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

O conflito entre Israel e o Hamas, classificado como uma organização terrorista pela UE e pelos Estados Unidos, causou já milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.