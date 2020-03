Milícias pró-Irão. EUA retaliam após ataque a base militar no Iraque

, disse o número um do Comando Central, general Kenneth Mckenzie, a um comité do Senado.O Departamento de Defesa norte-americano confirmou a execução de“Os ataques foram defensivos, proporcionais e em resposta direta à ameaça representada por grupos de milícias xiitas apoiadas pelo Irão”, acrescentou o Pentágono.O secretário da Defesa, Mark Esper, afirmou: “Os Estados Unidos não irão tolerar ataques contra o nosso povo, os nossos interesses ou os nossos aliados”., acrescentou.Além do ataque de quinta-feira, os Estados Unidos também acusaram as milícias pró-iranianas de serem as autoras de mais 13 ataques às bases iraquianas, onde estão as forças de coligação.

Iraque no meio do conflito entre EUA e Irão



Desde o ano passado que as tensões entre norte-americanos e iranianos se têm intensificado.O assassinato de um civil norte-americano, no ano passado, no decurso de uma série ataques, gerou uma onda de violência, que levou o Presidente Trump a ordenar o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani e do comandante do Kataib Hezbollah, Abu Mahdi al- Muhandis.. É esta imposição governamental que faz com que o país se encontre no centro do conflito.