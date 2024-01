Milícias xiitas iraquianas atacam base militar dos EUA no Curdistão iraquiano

Num comunicado, o grupo refere que, na mais recente ação realizada no Iraque no contexto da guerra em Gaza, os `mujahedin` da Resistência Islâmica atacaram com `drones` (aeronaves não tripuladas) "a base ocupada de Harir", em Erbil (norte iraquiano), pelo que "confirma a sua contínua destruição de fortalezas inimigas".

A Unidade Antiterrorista do Curdistão iraquiano confirmou em comunicado que um `drone` carregado de explosivos atacou a base de Harir, em Erbil, que "já estava a ser utilizada como base militar pela coligação internacional contra o Estado Islâmico".

Até agora, os Estados Unidos, que lideram a coligação anti-`jihadista`, não reagiram a esta informação, desconhecendo-se se há vítimas.

Este é o primeiro ataque depois de o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Sudani, ter anunciado hoje a formação de um comité para planear a saída do país das forças da coligação internacional.

Al-Sudani condenou igualmente o ataque de quinta-feira perpetrado pelos Estados Unidos contra membros do grupo pró-governamental Multidão Popular num dos seus quartéis-generais em Bagdade, que matou um importante comandante.

A Resistência Islâmica no Iraque tem reivindicado desde meados de outubro a autoria de dezenas de ataques contra alvos norte-americanos na Síria e no Iraque, em resposta ao apoio "inabalável" de Washington a Israel no conflito com o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.