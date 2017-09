Partilhar o artigo Militantes pró-independência não baixam os braços a três dias do referendo Imprimir o artigo Militantes pró-independência não baixam os braços a três dias do referendo Enviar por email o artigo Militantes pró-independência não baixam os braços a três dias do referendo Aumentar a fonte do artigo Militantes pró-independência não baixam os braços a três dias do referendo Diminuir a fonte do artigo Militantes pró-independência não baixam os braços a três dias do referendo Ouvir o artigo Militantes pró-independência não baixam os braços a três dias do referendo