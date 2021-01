Militar ruandês morto em ataque à capital repelido por forças de manutenção da paz

"O ataque foi repelido pelas forças de manutenção da paz, juntamente com as forças armadas da África Central", afirmou o porta-voz da missão da ONU na República Centro-Africana (Minusca), que "deplora a perda de um pacificador ruandês".

A Minusca condenou "nos termos mais fortes o ataque lançado quarta-feira [hoje] de manhã por elementos armados na periferia da cidade de Bangui", segundo o porta-voz da missão.

O ataque foi repelido pelas forças de manutenção da paz, juntamente com as Forças Armadas da África Central, adiantou.

Ao amanhecer, a nove e 12 quilómetros, respetivamente, do centro da capital, as brigadas do exército "foram atacadas simultaneamente", disse esta manhã o ministro do Interior, Henri Wanzet Linguissara.

"Mas, graças à bravura das nossas forças e ao apoio bilateral, conseguimos repelir os atacantes que se encontram atualmente em fuga", acrescentou o governante.

"Vários rebeldes foram capturados, e mais de uma dúzia foram mortos", disse à agência AFP o tenente-coronel Abdoulaziz Fall, porta-voz das forças de manutenção da paz da ONU no país.

Através da rede social Facebook, o primeiro-ministro, Ngrebada Firmin, declarou também que "os atacantes, que chegaram em grande número com a intenção de tomar Bangui, foram detidos energicamente".

O chefe do Governo adiantou que as forças estão a "passar a pente fino os setores [norte e sul]", à procura dos rebeldes.

"As investigações permitirão conhecer todos os autores, coautores e cúmplices deste grupo para desestabilizar as instituições", referiu.

Estes são os primeiros confrontos na periferia de Bangui desde que os rebeldes anunciaram uma ofensiva há quase um mês.

A 19 de dezembro, oito dias antes das eleições presidenciais e legislativas, uma coligação de seis dos grupos armados mais poderosos que ocuparam dois terços da República Centro-Africana desde o início da guerra civil, há oito anos, anunciou uma ofensiva para impedir a reeleição de Touadéra.

Faustin Archange Touadéra foi declarado reeleito a 04 de janeiro após uma votação que foi fortemente contestada pela oposição, na qual apenas um em cada dois eleitores recenseados teve a oportunidade de votar por causa da insegurança fora da capital.

Os rebeldes da Coligação de Patriotas para a Mudança (CPC) tinham até então levado a cabo ataques esporádicos, geralmente repelidos por Capacetes Azuis, apoiados por grandes contingentes fortemente armados de militares ruandeses e paramilitares russos que vieram em socorro do governo e do seu exército.

Estes ataques têm ocorrido até agora principalmente em cidades e vilas distantes da capital.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, após o derrube do então Presidente François Bozizé, por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas na anti-Balaka.

Desde então, o território centro-africano tem sido palco de confrontos comunitários entre estes grupos, que obrigaram quase um quarto dos 4,7 milhões de habitantes da RCA a abandonarem as suas casas.

Portugal tem atualmente na RCA 243 militares, dos quais 188 integram a Minusca e 55 participam na missão de treino da União Europeia (EUTM), liderada por Portugal, pelo brigadeiro general Neves de Abreu, até setembro de 2021.