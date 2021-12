Militares de Myanmar acusados de tortura e massacre de civis

O reduto da resistência ao regime militar de Myanmar foi o alvo. Decorreram quatro ataques, em separado, no município de Kani, no distrito de Sagaing, no centro do país.





O massacre que ocorreu naA BBC ouviu testemunhas na aldeia, segundo as quais os militares, muitos ainda jovens de 17 anos, amarraram os aldeões com cordas e espancaram-nos.





"Não aguentámos assistir, então ficamos de cabeça baixa, a chorar", disse uma mulher, cujo irmão, sobrinho e cunhado foram mortos.

"Implorámos para que não fizessem isto. Eles não ligaram. Perguntaram às mulheres:"."Alguns soldados pareciam jovens, talvez de 17 ou 18, mas alguns eram realmente velhos. Havia também uma mulher com eles", acrescentou.Uma mulher que viu o irmão ser abatido diz ter implorado aos soldados, explicando que ele não estava envolvido na oposição aos militares: "O meu irmão não conseguia nem segurar uma catapulta".Ela recorda que um soldado respondeu: "Não diga nada.".No final de julho, na, foram encontrados, pouco profundas. Uma das vitimas seria uma criança e outra, uma pessoa deficiente, a julgar pelos corpos.Um homem com cerca de 60 anos estava morto e amarrado a uma ameixieira. De acordo com a BBC, as imagens revelavam sinais de tortura.A família contou que o filho e neto desse homem fugiram quando os soldados chegaram. O avô ficou porque acreditava que a idade o protegesse.

Os ataques podem enquadrar-se numa ação punitiva aos grupos de milícias civis da região que confrontam o regime militar a favor da reposição da democracia.A resistência local, conhecida pela Força de Defesa do Povo, intensificou combates perto da aldeia de Zee Bin Dwin, meses antes dos massacres de julho.A estação televisiva britânica confrontou o vice-ministro da Informação e porta-voz militar de Myanmar, General Zaw Min Tun com estas alegações.As Nações Unidas estão a investigar se os militares de Myanmar perpetraram violações de Direiros Humanos enquanto o regime autoritário do país proibiu a entrada de jornalistas estrangeiros desde o golpe de fevereiro contra o governo eleito democraticamente liderado por Aung San Suu Kyi.