Militares de Timor-Leste, Austrália e Estados Unidos em exercícios conjuntos

Os exercícios conjuntos, "Construir Juntos", não contam este ano com a participação do Japão, devido às restrições impostas pela covid-19, explicaram as Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL).

A decorrer nas nas instalações das F-FDTL, os exercícios visam "partilhar as experiências entre os militares e melhorar a capacidade do F-FDTL na área da engenharia, eletricidade e outras atividades", de acordo com a agência de notícias oficial timorens Tatoli.

O major coronel Calisto Santos Coli "Coliati" lembrou que os três países têm vindo "a cooperar em operações militares e realizam regularmente exercícios conjuntos todos os anos".

"Muitas atividades estão na área da engenharia, como a fixação das instalações na componente terrestre, a reparação de edifícios escolares, a criação de painéis solares para o fornecimento de energia a militares no distrito de Covalima", disse.

O responsável militar destacou a importância dos exercícios para a formação dos militares timorenses.