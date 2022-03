Militares e civis ucranianos bloqueiam estrada de acesso à maior central nuclear da Europa

Fica no sul da Ucrânia, próxima da cidade de Energodar. Juntos colocaram na via camiões, destroços de guerra, barreiras de cimento e sacos de areia. E prometem resistir à ofensiva russa para tomar a Central Nuclear de Zaporizia.