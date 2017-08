Militares forçam portas do Parlamento da Venezuela para dar acesso a membros da Assembleia Constituinte

Lusa 08 Ago, 2017, 07:27 / atualizado em 08 Ago, 2017, 07:30 | Mundo

Em comunicado, Júlio Borges afirmou que "os `oficialistas` [membros do Governo] Delcy Rodriguez (presidente da Assembleia Constituinte), Dario Vivas e Fidel Vasquez, acompanhados por vários membros da Guarda Nacional Bolivariana, liderados pelo coronel Bladimir Lugo (...), forçaram as portas e assaltaram o hemiciclo".



"Aproveitando a noite, estes altos funcionários do Governo cometeram este atropelo contra a sede do poder legislativo e estão a adaptar o espaço para uma reunião da fraudulenta Assembleia Constituinte, que se vai realizar na terça-feira, pelas 10h00" (15h00 em Lisboa), indicou Borges no mesmo comunicado.



Trata-se de "mais um abuso contra os 14 milhões de venezuelanos" que votaram nas legislativas de 6 de dezembro de 2015, ganhas pela oposição venezuelana, disse.



Os deputados da oposição "reiteram a decisão" de defender a Constituição, instituições e "democracia na Venezuela", de acordo com o documento.



Bladimir Lugo é o mesmo coronel que há umas semanas, depois de uma troca de palavras, empurrou o presidente do parlamento e é acusado pelos deputados de permitir a entrada no parlamento de apoiantes do regime armados, que agrediram vários parlamentares.

Constituinte de Maduro

A nova Assembleia Constituinte foi eleita nas eleições de 30 de julho último, numa polémica iniciativa do Presidente da Venezuela.



Nicolas Maduro pretende alterar a Constituição venezuelana.



A instalação da nova Assembleia Constituinte decorreu na última sexta-feira, no salão elíptico do Palácio Federal Legislativo, onde esteve reunida, pela primeira vez no sábado, altura em os membros anunciaram a destituição da procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega Díaz. Na primeira sessão decidiu também estender de seis meses para pelo menos dois anos o seu período de funcionamento.



Vários membros da nova Assembleia Constituinte advertiram que poderão destituir o atual parlamento, mesmo sem que os seus atos sejam submetidos a um referendo popular.