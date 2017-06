Militares neutralizam presumível bombista na Gare Central de Bruxelas

RTP 20 Jun, 2017, 20:36 / atualizado em 20 Jun, 2017, 21:03 | Mundo

Imagem de arquivo de março de 2016 mostra militares belgas a patrulhar as imediações do aeroporto de Zaventem | Charles Platiau - Reuters

Um porta-voz da polícia belga, citado pela agência Reuters, indicou que não há registo de vítimas deste incidente, além do próprio suspeito, que terá sido baleado pelos militares. Bruxelas está sob alerta há mais de 18 meses, desde os ataques reivindicados pelo Estado Islâmico na capital francesa, que fizeram 130 mortos. O aeroporto e o metro da cidade foram também atacados em março do ano passado.



As autoridades locais não confirmam informações avançadas pelos media belgas que referiam um homem equipado com um colete de explosivos. Desconhece-se também o estado do suspeito.



“Houve um acidente na Gare Central. Houve uma explosão em redor de uma pessoa. Essa pessoa foi neutralizada pelos soldados que estavam no local”, resumiu o porta-voz da polícia.



“Neste momento, está tudo sob controlo”, indicou a mesma fonte, sublinhando uma forte presença policial na estação.



A Gare Central de Bruxelas foi parcialmente evacuada, tal como a zona envolvente. A polícia montou um perímetro de segurança naquele local da cidade, repleto de turistas.