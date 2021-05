Militares no Mali mantêm os principais ministérios no novo Governo

De acordo com a agência francesa de notícias, AFP, a presidência transitória do Mali, liderada por Bah Ndaw, um coronel reformado, reconduziu Moctar Ouane como primeiro-ministro, dando posse ao novo Governo, que viu sair das suas fileiras dois membros da junta que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita, a 18 de agosto do ano passado.

Bah Ndaw disse a Moctar Ouane para formar um governo "de ampla base social", num contexto de deterioração da estabilidade social e menos de um ano antes das próximas eleições, que serão determinantes para a evolução e a estabilidade deste país africano.

Confrontado com os crescentes protestos, o primeiro-ministro, Moctar Ouane, demitiu-se na semana passada, antes de ser novamente reconduzido pelo Presidente de transição, Bah Ndaw, que o encarregou de formar um executivo inclusivo.

Nas redes sociais, Ouane disse na noite de quarta-feira que tinha concluído as suas consultas com "a classe política e as forças vivas".

O Movimento 05 de junho, que no ano passado liderou meses de protestos que terminaram com o golpe de agosto que afastou o então Presidente, Ibrahim Boubacar keita, expressou inicialmente a sua recusa em participar na formação de um novo Governo, mas agora exige "garantias".

Já a União para a República e Democracia (URD), principal partido da coligação, disse estar pronto a participar no Governo.

O clima é preocupante para a comunidade internacional, com a dimensão dos desafios e o pouco tempo que resta para a realização de eleições em fevereiro de 2022, como previsto.

Em meados de abril, as autoridades de transição do Mali anunciaram a organização de um referendo a 31 de outubro sobre uma revisão constitucional há muito prometida e fixaram os meses de fevereiro ou março de 2022 como a data para as eleições presidenciais e legislativas, prometendo entregar então o poder a líderes civis.

O Mali, um país com 19 milhões de habitantes, e os seus vizinhos Níger e Burkina Faso estão no centro de uma onda de violência composta pelo terrorismo fundamentalista de base islâmica e por ataques entre as diferente etnias que habitam os territórios.

