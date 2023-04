Militares paquistaneses matam oito rebeldes na fronteira com Afeganistão

O tiroteio, no qual morreu um soldado e quatro ficaram feridos, aconteceu em Shin Warsak, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, de acordo com um comunicado militar paquistanês.

Os militantes mortos estavam ativamente envolvidos em ataques às forças de segurança e na morte de cidadãos inocentes, acrescentou o comunicado, referindo que a operação foi baseada em informações secretas.

Os militares não identificaram o grupo em causa.

No entanto, a região montanhosa, ao longo da fronteira afegã, serviu até há alguns anos como base para os talibãs paquistaneses e outros militantes. Apesar de o exército ter dito que libertou a área dos rebeldes, têm sido registado ataques ocasionais na região.

Os talibãs paquistaneses, também conhecidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan ou TTP, são um grupo separado dos talibãs afegãos, embora os grupos militantes do Paquistão estejam frequentemente ligados aos do outro lado da fronteira.