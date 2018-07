Militares portugueses orgulhosos do trabalho na Rep. Centro-Africana

Lusa27 Jul, 2018, 10:57 | Mundo

João Bernardino afirmou à Lusa que as três forças nacionais destacadas para a capital do país têm desempenhado ações no âmbito da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (Minusca) que "a missão da ONU, organizações não-governamentais e o próprio Governo consideram muito importante".

"Até ao momento, as forças portuguesas têm trabalhado de uma maneira normal, à imagem das outras forças da Minusca", referiu o tenente-coronel.

O comandante do terceiro contingente português no país centro-africano vincou a importância do reforço de 30 elementos no próximo contingente, associados ao envio de seis viaturas blindadas Pandur.

"Vai contribuir para aumentar a capacidade da força, para que possa continuar a desempenhar as missões que lhes estão atribuídas. O facto de aumentar o número do pessoal tem a ver com as especificidades com as viaturas que vêm para o teatro de operações. Será, certamente, uma mais-valia para a força de reação rápida portuguesa", disse.

João Bernardino revelou que "uma missão como esta", numa nação em que grupos armados controlam quase a totalidade do território, "exige alguns cuidados especiais, requer até alguma profilaxia para fazer face às condições de higiene e de risco ao nível da saúde".

"É uma missão que é preparada em Portugal, com muito cuidado. As forças nacionais destacadas efetuam seis meses de preparação antes da viagem para Bangui", referiu.

O comandante da força de reação rápida que se encontra no Campo M`Poko, junto ao aeroporto internacional de Bangui, aludiu também à necessidade de preparação militar, a "nível técnico e tático".

"Quando somos projetados para efetuar uma missão como força de reação rápida, temos de estar preparados para o que essa missão implica, o que quer dizer que nos preparámos em tempo para que a missão corresse e corra em segurança e que os resultados sejam positivos", declarou.

Em cinco meses de comissão na República Centro-Africana, Bernardino recorda "duas situações" marcantes, a primeira a Operação `Sukula`, destinada a eliminar elementos de grupo armado muçulmano conhecido como `seleka` - a que se opõem os rebeldes cristãos anti-balaka - e, a segunda, incidentes em Bambari.

Quanto aos confrontos nesta cidade, a intervenção da força acabou por ser determinante, numa operação militar que se destacou de outras "pela intensidade e pelo tempo que foi necessário para poder parar o confronto entre grupos armados e proteger as populações".

"Conseguimos de maneira a não ter baixas e evitar que as populações tivessem também baixas nesta troca de tiros", recordou o tenente-coronel.

Até final do ano, fonte do Estado-Maior do Exército revelou à agência Lusa que uma decisão sobre a participação dos Comandos no quinto contingente português na Minusca será tomada "no último trimestre deste ano".

A 5.ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana iniciará a comissão, de seis meses de duração, em princípios de março de 2019.

Os comandos integraram a Minusca como força de reação rápida, de março a setembro de 2017, tendo sido destacados para Bambari, cidade a 384 quilómetros a norte da capital da República Centro-Africana, Bangui.

A Minusca, baseada em unidade sob vigilância francesa contígua ao aeroporto internacional de Bangui, opera na República Centro-Africana desde 2014.

O país caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do Presidente François Bozizé, pela `seleka` (coligação, na língua local), de maioria islâmica, á qual de opôs um grupo de milícias cristãs (anti-`Balaka`), desencadeando uma guerra civil ainda por terminar.

O Governo do Presidente Faustin Touadera, antigo primeiro-ministro e vencedor das eleições presidenciais de 2016, controla apenas um quinto do território.

O brigadeiro-general Hermínio Teodoro Maio, o militar português mais antigo na República Centro-Africana, realçou o "duplo impacto de Portugal" naquele país.

Primeiro, o comandante da Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana (EUMT-RCA) assinalou "a participação da força de reação rápida na Minusca, que tem como missão fundamental a proteção dos cidadãos centro-africanos e contribuir para a segurança geral do país".

Maio referiu-se depois à segunda intervenção portuguesa, na EUTM-RCA, que tem 45 militares portugueses entre os 170 de 11 nacionalidades que compõem a missão da União Europeia.

"A EUTM-RCA tem um papel determinante na reconstrução das forças armadas da República Centro-Africana. Este país viu as suas forças armadas serem reduzidas praticamente a zero durante os acontecimentos de 2013, o golpe de Estado. O que se trata agora é de, através da EUTM-RCA, na sua tripla vertente de conselho estratégico, educação e treino, reconstruir as forças armadas centro-africanas", explicou.

Maio notou que "há já cerca de 3.000 militares formados pela EUTM-RCA", que "começaram a ser projetados para todo o território nacional, por forma a contribuírem para o restabelecimento da autoridade do Estado em todo o território nacional".

"Isso é fundamental para a estabilidade, para o regresso da paz e para o caminho do desenvolvimento da República Centro-Africana", concluiu.